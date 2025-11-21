PSG : La grande nouvelle annoncée avec Zidane !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien joueur de Zinedine Zidane au sein du Real Madrid, Kiko Casilla indique que l'entraîneur français lui avait offert un temps de jeu assez conséquent malgré son rôle de doublure dans la hiérarchie des gardiens. De bon augure pour Lucas Chevalier et le PSG lorsque Zidane prendra ses fonctions en équipe de France l'été prochain ?

Cantonné à un rôle de gardien numéro deux en équipe de France derrière Mike Maignan, Lucas Chevalier a honoré sa toute première sélection dans un match sans enjeux dimanche dernier en Azerbaïdjan (victoire 4-1). Mais sinon, le portier du PSG devra continuer à prendre son mal en patience sur le banc des Bleus, à moins que l'arrivée de Zinedine Zidane ne lui offre beaucoup plus d'occasions de se montrer en match...

Casilla et la méthode Zidane Invité de l'émission El Chiringuito, l'ancien gardien espagnol Kiko Casilla, qui a travaillé sous les ordres de Zidane au Real Madrid, fait quelques révélations : « Zidane a une aura, une personnalité. À mon époque, tous les grands joueurs le respectaient énormément. Quand les joueurs respectent un entraîneur comme lui, l’équipe a beaucoup d’atouts. Grâce à lui, grâce à ce qu’il transmet et grâce à la façon dont il nous traitait », a-t-il d'abord confié avant de lâcher une précision de tailles sur Zidane.