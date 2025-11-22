Luis Enrique : Son élève veut sa place au PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG est dirigé par le tandem Luis Campos - Luis Enrique. Le coach espagnol passé par le FC Barcelone et La Roja a offert la première Ligue des champions de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et pour ce qui est de son éventuelle succession à l'avenir, un de ses étudiants du jeu, Mikel Arteta, serait prêt à répondre à l'appel.

En décembre 2019, Mikel Arteta remplaçait Fredrik Ljungberg sur le banc d'Arsenal. Et depuis, les Gunners sont devenus très difficiles à jouer et faisant partie des prétendants au titre de Premier League depuis plusieurs années à présent. Mais il y a deux ans, après un titre perdu face à Manchester City en championnat, Arteta semblerait avoir été proche... du PSG.

«Peut-être un jour entraîner le PSG s’il y a l’opportunité» En interview avec Canal-Supporters, Fabrice Hawkins a affirmé jeudi que Mikel Arteta était « bien placé » dans la short-list des hauts décideurs du PSG. Finalement, c'est Luis Enrique qui a hérité du poste, mais le technicien espagnol pourrait le remplacer à l'avenir. « Tant qu’il n’a pas gagné quelque chose d’important, je pense qu’il voudra rester à Arsenal. On verra par la suite dans les années à venir ce qu’il adviendra. Il apprécie, il est passé par le club, il aimerait aussi peut-être un jour entraîner le PSG s’il y a l’opportunité ».