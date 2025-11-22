Luis Enrique : Son élève veut sa place au PSG ?

Le PSG est dirigé par le tandem Luis Campos - Luis Enrique. Le coach espagnol passé par le FC Barcelone et La Roja a offert la première Ligue des champions de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et pour ce qui est de son éventuelle succession à l'avenir, un de ses étudiants du jeu, Mikel Arteta, serait prêt à répondre à l'appel.
En décembre 2019, Mikel Arteta remplaçait Fredrik Ljungberg sur le banc d'Arsenal. Et depuis, les Gunners sont devenus très difficiles à jouer et faisant partie des prétendants au titre de Premier League depuis plusieurs années à présent. Mais il y a deux ans, après un titre perdu face à Manchester City en championnat, Arteta semblerait avoir été proche... du PSG.
«Peut-être un jour entraîner le PSG s’il y a l’opportunité»
En interview avec Canal-Supporters, Fabrice Hawkins a affirmé jeudi que Mikel Arteta était « bien placé » dans la short-list des hauts décideurs du PSG. Finalement, c'est Luis Enrique qui a hérité du poste, mais le technicien espagnol pourrait le remplacer à l'avenir. « Tant qu’il n’a pas gagné quelque chose d’important, je pense qu’il voudra rester à Arsenal. On verra par la suite dans les années à venir ce qu’il adviendra. Il apprécie, il est passé par le club, il aimerait aussi peut-être un jour entraîner le PSG s’il y a l’opportunité ».
«J'ai appris beaucoup de choses avec lui»
Il y a un an, avant la victoire d'Arsenal face au PSG en saison régulière de Ligue des champions le 1er octobre (2-0), Mikel Arteta dressait un portrait flatteur de Luis Enrique, faisant de lui une véritable source d'inspiration qui lui a fait beaucoup progresser en tant qu'entraîneur.
« J'admire beaucoup Luis Enrique. Une personnalité incroyable, un charisme énorme, une énergie énorme. Il a toujours été d'un grand soutien pour les jeunes joueurs. Et ce que j'aime chez lui, c'est que peu importe ce qu'il a fait en tant que joueur ou en tant que manager, son empreinte est omniprésente. Vous pouvez voir facilement que c'est son équipe, la façon dont les joueurs se comportent, la façon dont ils veulent attaquer, ils veulent dominer les matches, l'état d'esprit et énergie qu'ils ont. Il a une puissance incroyable. Il l'a fait dans ses anciens clubs et ensuite avec l'équipe nationale d'Espagne. Son approche de la vie et de la profession, il faut aussi s'y intéresser. J'ai appris beaucoup de choses avec lui ».