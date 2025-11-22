OM - Mason Greenwood : L'improbable demande de transfert à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Vendredi, Ligue 1+ a diffusé la rencontre de championnat entre l'OGC Nice et l'OM. En préambule, le diffuseur a livré à ses abonnés une séquence interactive entre Mason Greenwood et son journaliste Smaïl Bouabdellah basée sur les inspirations de l'Anglais et son lien avec la technique. Ambidextre, Greenwood n'a fait qu'une bouchée du journaliste en un contre un, à une exception près sur le terrain de la Commanderie. Ce qui a engendré une séquence chaleureuse.

L'OM se déplaçait à Nice vendredi soir en guise de match d'ouverture de la 13ème journée de Ligue 1. L'occasion pour le diffuseur principal du championnat de France d'envoyer son journaliste Smaïl Bouabdellah à Marseille afin d'effectuer une interview avec Mason Greenwood sur le terrain de la Commanderie, rebaptisée centre Robert Louis-Dreyfus.

Mason Greenwood et les secrets de son jeu Avec la star offensive ambidextre de l'OM, Smaïl Bouabdellah a offert aux abonnés de Ligue 1+ une interview technique de Mason Greenwood qui s'est entre autres confié sur divers aspects de son jeu dont les frappes tant du gauche que du droit selon les options laissées par les défenseurs adversaires.