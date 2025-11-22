OM - Mason Greenwood : L'improbable demande de transfert à la télévision !

Vendredi, Ligue 1+ a diffusé la rencontre de championnat entre l'OGC Nice et l'OM. En préambule, le diffuseur a livré à ses abonnés une séquence interactive entre Mason Greenwood et son journaliste Smaïl Bouabdellah basée sur les inspirations de l'Anglais et son lien avec la technique. Ambidextre, Greenwood n'a fait qu'une bouchée du journaliste en un contre un, à une exception près sur le terrain de la Commanderie. Ce qui a engendré une séquence chaleureuse.
L'OM se déplaçait à Nice vendredi soir en guise de match d'ouverture de la 13ème journée de Ligue 1. L'occasion pour le diffuseur principal du championnat de France d'envoyer son journaliste Smaïl Bouabdellah à Marseille afin d'effectuer une interview avec Mason Greenwood sur le terrain de la Commanderie, rebaptisée centre Robert Louis-Dreyfus.
Mason Greenwood et les secrets de son jeu
Avec la star offensive ambidextre de l'OM, Smaïl Bouabdellah a offert aux abonnés de Ligue 1+ une interview technique de Mason Greenwood qui s'est entre autres confié sur divers aspects de son jeu dont les frappes tant du gauche que du droit selon les options laissées par les défenseurs adversaires.
«Peut-être qu'on va demander au coach de te faire signer»
Lors d'une session de un contre un avec le journaliste de Ligue 1+, Mason Greenwood a raté une de ses tentatives de dribble face à Smaïl Bouabdellah. De quoi l'inciter à faire le commentaire suivant face aux caméras du diffuseur. « Peut-être qu'on va demander au coach de te faire signer ». Une requête bien évidemment effectuée sur le ton de la plaisanterie, mais qui n'en demeure pas moins cocasse de la part de Greenwood.