Séparation avec Kylian Mbappé : La catastrophe annoncée avec une jeune star ?

Pierrick Levallet

En manque de temps au Real Madrid, où il était initialement la doublure de Kylian Mbappé, Endrick va essayer de se relancer en Ligue 1 en seconde partie de saison. L’international auriverde a débarqué à l’OL en prêt en janvier. Son adaptation au championnat de France en fait toutefois douter plus d’un.

N’entrant pas vraiment dans les plans de Xabi Alonso, Endrick souffrait de son manque de temps de jeu au Real Madrid. Alors qu’il était considéré comme la doublure de Kylian Mbappé, le Brésilien s’est donc décidé à quitter les Merengue cet hiver. L’international auriverde a donc été prêté à l’OL en janvier. Mais des doutes commenceraient à naître concernant son adaptation à la Ligue 1.

«Le doute peut être sur son acclimatation à la Ligue 1» « Il va remplir un manque car il n’y a pas d’avant-centre. Mais le doute peut être sur son acclimatation à la Ligue 1, qui est un championnat particulier. Il n’a pas joué depuis un moment, il n’a pas le rythme d’un championnat majeur dans les jambes » a ainsi confié le journaliste Jean-Louis Tourre au micro de l’After Foot sur les antennes de RMC.