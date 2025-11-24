Mercato : Le PSG bouleverse complètement une signature !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré une proposition PSG où il pourrait retrouver Luis Enrique, Eric Garcia aurait trouvé un accord de principe pour prolonger au FC Barcelone. Une signature qu'on évoque d'ailleurs depuis quelques mois maintenant. Mais voilà que si le Blaugrana n'a toujours pas paraphé ce nouveau contrat, ce serait à cause... du PSG.

A l'instar d'Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano, en fin de contrat à Liverpool et au Bayern Munich, le PSG penserait également à Eric Garcia, dans la même situation au FC Barcelone. Connaissant bien l'Espagnol, Luis Enrique ne dirait donc pas non pour l'avoir avec lui à Paris. En ce sens, le club de la capitale aurait fait une offre à Eric Garcia selon Mundo Deportivo.

Le PSG à l'origine du retard ! Et voilà que cette offre du PSG aurait quelque peu chamboulé les plans du FC Barcelone et d'Eric Garcia. En effet, selon les informations de MD, cela ferait maintenant plusieurs mois que la prolongation de l'Espagnol au Barça est bien engagée, mais rien n'a donc encore été signé. Cela serait alors la conséquence de l'apparition du PSG pour Garcia.