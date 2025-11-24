Mercato : Le PSG bouleverse complètement une signature !

Malgré une proposition PSG où il pourrait retrouver Luis Enrique, Eric Garcia aurait trouvé un accord de principe pour prolonger au FC Barcelone. Une signature qu'on évoque d'ailleurs depuis quelques mois maintenant. Mais voilà que si le Blaugrana n'a toujours pas paraphé ce nouveau contrat, ce serait à cause... du PSG.
A l'instar d'Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano, en fin de contrat à Liverpool et au Bayern Munich, le PSG penserait également à Eric Garcia, dans la même situation au FC Barcelone. Connaissant bien l'Espagnol, Luis Enrique ne dirait donc pas non pour l'avoir avec lui à Paris. En ce sens, le club de la capitale aurait fait une offre à Eric Garcia selon Mundo Deportivo.
Le PSG à l'origine du retard !
Et voilà que cette offre du PSG aurait quelque peu chamboulé les plans du FC Barcelone et d'Eric Garcia. En effet, selon les informations de MD, cela ferait maintenant plusieurs mois que la prolongation de l'Espagnol au Barça est bien engagée, mais rien n'a donc encore été signé. Cela serait alors la conséquence de l'apparition du PSG pour Garcia.
Eric Garcia va prolonger à Barcelone !
Finalement, la proposition du PSG ne devrait rien changer. En effet, Eric Garcia et le FC Barcelone auraient trouvé un accord de principe pour la prolongation. D'ici peu, l'Espagnol devrait donc parapher ce nouveau contrat avec le Barça. Le PSG n'aura fait que retarder cela...