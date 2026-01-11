Zinedine Zidane dit stop, voilà les explications !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La dernière image de Zinedine Zidane sur un terrain de football sera donc son exclusion en finale de Coupe du monde 2006 face à l’Italie. Suite à ce match, le Français avait décidé de mettre un terme à sa carrière de joueur de football professionnel. Une décision forte de la part de Zizou. Mais pourquoi un tel choix ? Le principal intéressé s’était expliqué.

L’AS Cannes, les Girondins de Bordeaux, la Juventus, le Real Madrid, l’équipe de France. Zinedine Zidane aura vécu une carrière exceptionnelle avec de prestigieux trophées remportées comme bien évidemment la Ligue des Champions, la Coupe du monde ainsi que le Ballon d’Or. Mais toute belle histoire a une fin. Et pour Zizou, rattrapé par le poids des années, c’est en 2006 que tout s’est arrêté. Après la finale de la Coupe du monde perdue face à l’Italie, le moment de la retraite était venu pour Zidane.

« A un moment, on est trop vieux » En 2015, face aux élèves du lycée français de Madrid, Zinedine Zidane était revenu sur sa décision de mettre un terme à sa carrière de joueur de football. C’est ainsi que le champion du monde 98 s’était justifié, expliquant : « Pourquoi j’ai décidé d’arrêter de jouer ? Comme pour tous les joueurs, ce n'est pas moi qui décide. A un moment, on est trop vieux ».