Zinedine Zidane, les joueurs de l’équipe de France sont prévenus : «Nous ne pouvions pas…»

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France l'été prochain, Zinedine Zidane apportera ses méthodes bien à lui. Et l'un de ses anciens protégés au Real Madrid a justement évoqué les particularités de Zidane lorsqu'il occupe ce genre de fonctions. Les joueurs de l'équipe de France sont donc prévenus.

Didier Deschamps avant officialisé la nouvelle dès le mois de janvier 2025 : après quatorze ans de règne, il quittera sa fonction de sélectionneur de l'équipe de France au terme de la Coupe du Monde 2026. Sauf énorme rebondissement de dernière minute, c'est donc Zinedine Zidane qui remplacera Deschamps à la tête des Bleus l'été prochain, et l'ancien entraîneur du Real Madrid reprendra donc du service après son départ de l'écurie espagnole en 2021. Un club dans lequel Zidane a d'ailleurs laissé un souvenir fort...

« Nous ne pouvions pas donner moins de 200% » Keylor Navas, qui a travaillé sous les ordres de Zinedine Zidane au Real Madrid entre 2016 et 2018, s'est confié dans les colonnes du quotidien AS sur les méthodes du futur sélectionneur de l'équipe de France : « L'impact de Zidane sur ma carrière ? Énorme. Sa façon de gérer les groupes et la confiance qu'il transmet aux joueurs sont très difficiles à trouver. J'ai eu de très bons entraîneurs, mais avec Zidane, outre le respect et l'admiration que nous lui portions tous, la façon dont il nous parlait et nous traitait était incroyable. Nous ne pouvions pas donner moins de 200% à l'entraînement pour répondre à la façon d'agir de cet homme. De plus, il était bon sur le plan tactique, il étudiait bien les adversaires et nous donnait les outils nécessaires pour gagner », indique le gardien costaricien.