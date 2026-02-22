«Ca me saoule» : Christophe Dugarry clashe un joueur du PSG, «tu peux t’en prendre qu’à toi»

Alexis Brunet

Depuis plusieurs années maintenant, Christophe Dugarry donne son avis sur le football au micro de RMC. Le célèbre consultant n’a pas sa langue dans sa poche et il n’hésite pas à clasher certains joueurs. Il s’était notamment payé une star du PSG qui avait déclaré avoir vécu un mauvais moment du côté de Paris.

Aujourd’hui, tout semble aller pour le mieux pour le PSG. Le club de la capitale a récemment décroché la première Ligue des champions de son histoire et Luis Enrique semble avoir fait passer un palier à cette équipe. Une vraie bonne nouvelle car il y a quelques années encore ce n’était pas forcément la joie du côté de Paris et la stratégie était bien différente.

«J'ai dû arrêter à cause de ça» : Il se fait virer par son club après une escapade à Las Vegas avec les stars du PSG ! https://t.co/47zh1R7Qm7 — le10sport (@le10sport) February 21, 2026

« Ils ont dépassé les limites » Auparavant, le PSG avait l’habitude de miser sur des stars pour construire son effectif, contrairement à ce qui est fait aujourd’hui avec des jeunes joueurs à fort potentiel. Cette stratégie a été abandonnée et Neymar représente bien cet échec, lui qui n’a jamais permis à Paris de remporter la Ligue des champions malgré son statut. En décembre 2024, le Brésilien était revenu sur son aventure chez le champion de France pour RMC Sport et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’en garde pas forcément de bons souvenirs. « La première année à Paris a été magnifique, j’ai été très bien accueilli par les supporters, mais les deux ou trois dernières n’ont pas été les mêmes, ce n’était pas vraiment juste la façon dont j’ai été traité. Je pense que Messi a plus ou moins connu la même chose. Pour moi, ils ont dépassé les limites (quand ils sont venus chez lui). Notre relation n’était plus respectueuse, alors que moi, je les ai toujours respectés… C’était vraiment une situation compliquée. J’étais triste de la façon dont on m’a traité à la fin. »