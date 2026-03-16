«Agression» en plein match, un joueur du Real Madrid règle ses comptes (et ça risque de faire parler...)

Membre éminent du vestiaire du Real Madrid, ce défenseur est réputé pour ses interventions qui ne sont pas toujours dans les règles. Ce fut une nouvelle fois le cas il y a quelques semaines de cela avec un geste d'une violence telle qui a énormément fait parler dans les médias. Critiqué par la victime de son intervention, il est monté au créneau ce lundi.
Il y a deux semaines de cela, une intervention illicite avait lieu sur le terrain du Santiago Bernabeu. Dans ce derby madrilène, Getafe était allé chercher les trois points de la victoire en Liga en s'imposant dans l'antre du Real Madrid sur le score d'1 but à 0. Un joueur du Real Madrid, en la personne d'Antonio Rüdiger, assénait un coup qui aurait pu avoir de terribles conséquences.
«S’il m’avait mal pris, j’aurais pu y rester»
C'est en effet le discours que tenait Diego Rico, victime du coup de genou à bout portant d'Antonio Rüdiger, à la Cadena COPE quelques heures après les faits. « S’il m’avait mal pris, j’aurais pu y rester. Si ça avait été l’inverse, j’aurais écopé de 10 matchs de suspension ou je n’aurais pas joué de toute la saison. Je ne sais pas à quoi sert la VAR. Je pense qu’elle est là pour ces situations. C’est une agression, on voit qu’il va me frapper exprès. Dans l’action précédente, nous avons une altercation, il siffle une faute et, en se dirigeant vers la défense, il dit des choses. Juste après, le ballon m’arrive et on voit qu’il écarte même son coéquipier pour me casser la figure ».
«Si j'étais vraiment parti avec l'intention de le faire, il ne se serait pas relevé»
De passage en conférence de presse ce lundi avant le 1/8ème de finale retour de Ligue des champions contre Manchester City mardi, Antonio Rüdiger a répondu à Diego Rico en tenant un discours très offensif voire menaçant. « J'ai vu les images au ralenti et c'est terrible. Mais si tu regardes l'action en elle-même… Je ne vais pas me disputer avec lui, mais je ne l'ai pas tué. Il ne faut pas exagérer le contact, car si j'étais vraiment parti avec l'intention de le faire, il ne se serait pas relevé. Je lui ai parlé après le match. Si tu figes une image, ça ne te dit pas tout. Et ce n'était pas un carton rouge, je n'ai pas été expulsé. Je n'ai jamais eu l'intention de lui faire mal. J'aime bien jouer dur, mais j'ai des limites que je ne franchis pas. C'est pour ça que je trouve ces déclarations un peu exagérées. Il ne faut pas s'attarder là-dessus », a assuré l'international allemand dans des propos rapportés par AS. Une sortie médiatique qui devrait faire parler...