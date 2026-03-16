«Agression» en plein match, un joueur du Real Madrid règle ses comptes (et ça risque de faire parler...)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Membre éminent du vestiaire du Real Madrid, ce défenseur est réputé pour ses interventions qui ne sont pas toujours dans les règles. Ce fut une nouvelle fois le cas il y a quelques semaines de cela avec un geste d'une violence telle qui a énormément fait parler dans les médias. Critiqué par la victime de son intervention, il est monté au créneau ce lundi.

Il y a deux semaines de cela, une intervention illicite avait lieu sur le terrain du Santiago Bernabeu. Dans ce derby madrilène, Getafe était allé chercher les trois points de la victoire en Liga en s'imposant dans l'antre du Real Madrid sur le score d'1 but à 0. Un joueur du Real Madrid, en la personne d'Antonio Rüdiger, assénait un coup qui aurait pu avoir de terribles conséquences.

"If I had the intention to do that he wouldn't stand up." 😳



Rudiger on his poor challenge on Diego Rico earlier this month 🤝 pic.twitter.com/rOFkvXYgFe — Hayters TV (@HaytersTV) March 16, 2026

«S’il m’avait mal pris, j’aurais pu y rester» C'est en effet le discours que tenait Diego Rico, victime du coup de genou à bout portant d'Antonio Rüdiger, à la Cadena COPE quelques heures après les faits. « S’il m’avait mal pris, j’aurais pu y rester. Si ça avait été l’inverse, j’aurais écopé de 10 matchs de suspension ou je n’aurais pas joué de toute la saison. Je ne sais pas à quoi sert la VAR. Je pense qu’elle est là pour ces situations. C’est une agression, on voit qu’il va me frapper exprès. Dans l’action précédente, nous avons une altercation, il siffle une faute et, en se dirigeant vers la défense, il dit des choses. Juste après, le ballon m’arrive et on voit qu’il écarte même son coéquipier pour me casser la figure ».