Kylian Mbappé : Nouveau malaise au Real Madrid !

Pierrick Levallet

À peine quelques mois après son arrivée, Xabi Alonso fait déjà face à certains problèmes au Real Madrid. Sa méthode ne prend pas vraiment dans le vestiaire madrilène. Les stars auraient d’ailleurs pointé un gros défaut du coach espagnol. Et Florentino Pérez semble plutôt pencher en faveur de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers.

Xabi Alonso fait déjà face à quelques problèmes au Real Madrid. Le discours du technicien espagnol ne semble pas vraiment prendre au sein du vestiaire madrilène. Des tensions ont notamment éclaté avec Vinicius Jr après son remplacement pendant le Clasico contre le FC Barcelone. Mais le Brésilien ne serait pas le seul à avoir un souci avec le coach de 44 ans.

Malaise avec Xabi Alonso au Real Madrid D’après les informations de SPORT, Xabi Alonso a essayé d’imposer sa méthode dans le vestiaire du Real Madrid et de changer les habitudes établies par Carlo Ancelotti pour obtenir un travail plus rigoureux. Les stars de l’effectif trouveraient que l’entraîneur est trop interventionniste. Florentino Pérez aurait d’ailleurs plutôt tendance à pencher en faveur de l’opinion de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers.