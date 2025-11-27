Kylian Mbappé - Erling Haaland : Le transfert de folie annoncé !

Pierrick Levallet

Entre Vinicius Jr et Xabi Alonso, la situation ne s’est toujours pas arrangée. Le Brésilien pourrait ainsi être amené à quitter le Real Madrid dès l’été prochain. Pour le remplacer, la Casa Blanca serait prête à faire une folie sur le mercato. Les dirigeants madrilènes continueraient ainsi de garder un œil sur un certain Erling Haaland.

Haaland pour remplacer Vinicius Jr au Real Madrid ? D’après les informations de TEAMtalk, le Real Madrid devrait inévitablement se tourner vers Erling Haaland si jamais Vinicius Jr venait à faire ses valises. Les Merengue n’auraient jamais écarté l’hypothèse de recruter le buteur norvégien, même si Kylian Mbappé évolue au poste de numéro 9 en ce moment.