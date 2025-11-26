Le «meilleur joueur du monde» : Le PSG rate un transfert de folie !

Pierrick Levallet

Le PSG mise sur la jeunesse sur le mercato depuis l’arrivée de Luis Enrique. Mais cela n’empêche pas le club de la capitale d’essuyer quelques échecs. La formation parisienne a notamment manqué le transfert d’Estevao Willian, qui a pris la direction de Chelsea. Mais les Rouge-et-Bleu vont peut-être s’en mordre les doigts à l’avenir.

Estevao Willian donne des regrets au PSG Le prodige de 18 ans commence d’ailleurs à faire sensation en Angleterre. Du côté de Palmeiras, on savait que le crack brésilien allait devenir irrésistible en Premier League avec le temps comme le rapporte MARCA. Estevao Willian l’a d’ailleurs prouvé contre le FC Barcelone ce mardi en Ligue des champions en éclipsant Lamine Yamal.