Nouveaux joueurs au PSG : Luis Enrique valide !

Pour pallier les nombreuses absences sur blessure durant la première partie de saison, le Paris Saint-Germain peut compter sur plusieurs éléments du centre de formation. Présent en conférence de presse à la veille d’affronter Tottenham en Ligue des champions, Luis Enrique s’est réjoui de constater la progression des titis parisiens.

Ces derniers mois, l’équipe première du PSG a vu arriver de nouveaux joueurs venus tout droit du centre de formation. C’est le cas de Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye la saison dernière, puis de Quentin Ndjantou dernièrement, en attendant probablement David Boly, évoluant sur le flanc droit de la défense. En conférence de presse, Luis Enrique s’est réjoui de voir des jeunes éléments du PSG émerger.

« On n'a pas peur de donner des opportunités aux joueurs si on voit cette qualité » « Je suis au Campus et bien sûr, j'habite ici. Et c'est important pour nous de savoir qu'il y a des joueurs très jeunes au Campus qui peuvent aider l'équipe. C'est une condition qui est importante pour nous en tant qu'équipe, mais c'est important aussi pour les joueurs de savoir qu'il y a cette opportunité. Ce n'est pas facile parce que, je me répète, c'est toujours difficile de jouer au PSG. Mais je pense que cette communication et cette capacité, c'est important pour nous. Et les qualités que j'ai vues ou qui je pense sont importantes pour les jeunes joueurs, ça dépend de chaque poste, ça dépend de beaucoup de facteurs. On n'a pas peur de donner des opportunités aux joueurs si on voit cette qualité. Et en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs et il y en a encore d'autres qui peuvent aider l'équipe. Je pense que c'est un très bon moment pour le Campus, pour les Titis et pour nous », a confié Luis Enrique, rapporté par CulturePSG.