Zaïre-Emery à l'école : La scène complètement folle au PSG qui le laisse sous le choc !

Depuis quelques mois maintenant, le PSG a intégré son centre d'entraînement flambant neuf. Alors que l'inauguration est toute récente, il y a déjà certaines anecdotes à raconter. C'est ainsi que Luis Campos a livré une scène pour le moment inattendue avec Warren Zaïre-Emery qui a laissé un dirigeant étranger bouche bée.

Lancé très tôt dans le grand bain au PSG, Warren Zaïre-Emery avait des journées chargées à ses débuts. En effet, en plus de son quotidien de joueur professionnel, le milieu de terrain suivait en parallèle ses cours pour l'obtention de son baccalauréat. Zaïre-Emery allait ainsi à l'école en même temps qu'il jouait au PSG et c'est au sein du centre d'entraînement du club de la capitale qu'il suivait ses cours.

« Ils étaient en cours de maths alors qu’ils allaient jouer le match de Ligue des champions le soir » Cela a d'ailleurs donné lieu à un moment insolite comme Luis Campos a pu le raconter. En effet, à l'occasion d'une table ronde pour fêter les 50 ans du centre de formation du PSG, le Portugais a fait savoir : « Il y a deux ans, on avait un match contre la Real Sociedad. Le directeur sportif de la Real Sociedad me demande de voir notre nouveau centre de formation: on arrive dans une salle pédagogique. (Warren) Zaïre-Emery et (Senny) Mayulu étaient en cours de maths alors qu’ils allaient jouer le match de Ligue des champions le soir ».