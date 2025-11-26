Transfert : Benzema de retour à l’OL, il dit oui !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est entré dans la dernière année de son contrat avec Al-Ittihad, Karim Benzema n’a pas écarté la possibilité d’un retour Europe et assuré avoir des propositions en ce sens. Samuel Umtiti estime que ce serait une bonne chose pour la Ligue 1 de voir l’attaquant âgé de 37 ans revenir en France, avec une préférence pour l’OL.

Parti en Arabie Saoudite à l’été 2023, Karim Benzema compte bien poursuivre sa carrière. Reste à savoir où, l’attaquant âgé de 37 ans étant en fin de contrat à Al-Ittihad. S’il s’y sent bien, il pourrait aussi décider de revenir en Europe et a indiqué que cela était une possibilité.

« Il est vrai que j'ai des propositions d'Europe » « Il est vrai que j'ai des propositions d'Europe. Je dois tout examiner, bien choisir et voir où je me sens bien, sans oublier qu'ici je me sens bien et je reçois l'affection de tout le monde. Mais nous verrons », a confié Karim Benzema à AS. Pourquoi pas revenir à l’OL, le club de ses débuts qu’il a quitté en 2009 pour rejoindre le Real Madrid ? Un scénario qui plairait à l’ancien lyonnais Samuel Umtiti.