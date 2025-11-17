Transfert en Europe : Karim Benzema confirme pour son retour !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans un entretien accordé au quotidien AS, Karim Benzema confirme avoir plusieurs pistes pour un retour en Europe. A l'aube de ses 38 ans, et alors que son contrat avec Al-Ittihad arrive à expiration, l’ancien attaquant du Real Madrid n’écarte aucune option pour la suite de sa carrière, hormis la retraite.

A bientôt 38 ans (il les fêtera le 19 décembre), Karim Benzema n’est pas rassasié. L’ancien joueur du Real Madrid, parti en Arabie saoudite à l’été 2023, arrive à la fin de son contrat avec Al-Ittihad et n’a pas l’intention de s’arrêter. Une prolongation est envisagée, tout comme un retour en Europe selon certaines sources étrangères, évoquant un intérêt de Benfica (Portugal) ou encore Fenerbahçe (Turquie). Interrogé par AS, Benzema confirme avoir plusieurs pistes pour son avenir.

« Je ne peux pas encore dire si je vais rester ou partir » « Pour le moment, je me sens très bien ici, je reçois beaucoup d'affection de la part des joueurs, des supporters, de l'entraîneur, des personnes qui travaillent ici... Je regarde les matchs du Real Madrid, je regarde la Ligue des champions et j'imagine. La Ligue des champions est magique. La fin de mon contrat ici approche, c'est vrai. Je ne peux pas encore dire si je vais rester ou partir, cela dépend de beaucoup de choses. En décembre, j'aurai 38 ans. Je me vois jouer encore deux ans au football. Physiquement, je suis bien, je travaille beaucoup et j'aime le football, j'en profite. On verra ce qui se passe, ce que pense le club. J'aime discuter en face à face et voir ce qu'ils pensent », a confié Karim Benzema, dans un entretien accordé au quotidien espagnol.