OL - Transfert d’Endrick : L’offre que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, l’OL a identifié son nouvel attaquant vedette. Le club rhodanien aimerait obtenir le prêt sec d’Endrick pour la seconde partie de saison. Les dirigeants lyonnais semblaient même bien engagés sur le dossier récemment. Mais une offre inattendue venue de Premier League pourrait totalement relancer le feuilleton.

L’OL va peut-être voir un nouveau buteur débarquer en janvier. Les dirigeants lyonnais souhaitent offrir une solution supplémentaire à Paulo Fonseca en plus de Martin Satriano pour la pointe de l’attaque. Le club rhodanien travaillerait ainsi depuis plusieurs semaines sur le prêt sec d’Endrick, qui souffre de son manque de temps de jeu au Real Madrid.

Chelsea intervient dans le dossier Endrick Le dossier semblait même en très bonne voie dernièrement, le Brésilien étant notamment attiré par une arrivée à l’OL. Mais selon la presse espagnole, le Real Madrid pourrait se laisser tenter par une offre inattendue venue de Premier League. Chelsea proposerait en effet un transfert immédiat de l’ordre de 40M€. Pas vraiment réceptif au départ, le club madrilène se laisserait peu à peu tenter par la proposition.