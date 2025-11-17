OM : Un Marseillais signe au PSG, il balance sur son transfert !

Né à Marseille et joueur de l’OM pendant deux ans, Peter Luccin faisait le choix de rejoindre le PSG à l’été 2000. Poussé vers la sortie par Marseille, l’ancien milieu de terrain ne voulait pas partir à l’étranger, lui qui était âgé d’une vingtaine d’années à ce moment-là, et le seul club français à s’être manifesté était celui de la capitale.
S’il fait partie des quelques joueurs ayant joué pour l’OM et le PSG, Peter Luccin a une autre particularité, celle d’être né à Marseille. Et pourtant, après deux saisons, il décidait de quitter le club olympien pour rejoindre celui de la capitale à l’été 2000.
« Le seul qui s’était proposé en France, c’était Paris »
« La décision, ça a été un accord mutuel on va dire, même avec le club. La deuxième année à Marseille n’est pas aussi bonne que la première, on joue le maintien jusqu’aux trois dernières journées. Le club avait approché mon “clan”, mes agents et mon entourage, pour leur faire comprendre qu’il fallait peut-être envisager un départ, que le club allait passer deux-trois ans de transitions et avait besoin d’argent. Il y avait à l’époque, trois, quatre, cinq joueurs qui pouvaient aider à tout ça : Stéphane Dalmat, Robert Pirès et je ne me rappelle plus du quatrième. On était les joueurs avec quand même pas mal d’équipes derrière nous », a expliqué Peter Luccin, dans un entretien accordé à 100% Foot Faris and Co.
« Je n’étais pas sûr à 100% de vraiment vouloir prendre cette décision »
Alors âgé d’une vingtaine d’années, il voulait rester en France, où seul le PSG s’est manifesté : « Moi, il était clair que je ne voulais pas partir à l’étranger, je n’étais pas encore prêt. J’ai 19-20 ans, je voulais rester en France. Le seul qui s’était proposé en France, c’était Paris. J’avais su longtemps après que Monaco était plus au moins intéressé aussi. Je suis à Vichy je crois pour une présaison et déjà c’était un peu bizarre parce que je me suis retrouvé seul en chambre alors que normalement on était toujours par deux. Donc déjà là, j’ai senti un peu la patate. Je reçois un coup de fil dans ma chambre pour me dire qu’il y avait un taxi qui m’attendait en bas de l’hôtel. Attention, Marseille, c’est un club qui me tient à cœur, j’ai toute ma famille qui est là-bas, énormément d’amis qui sont supporters de Marseille, donc je ne suis pas en train de cracher sur Marseille, c’est une situation qui s’est réellement passée. Je me suis retrouvé quatre heures après sur Paris avec les clubs qui s’étaient déjà mis d’accord sur les conditions financières. Au départ, je buguais un peu, je n’étais pas sûr à 100% de vraiment vouloir prendre cette décision, mais après, elle a été prise et je suis arrivé là-bas. »