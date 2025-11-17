OM : Un Marseillais signe au PSG, il balance sur son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Né à Marseille et joueur de l’OM pendant deux ans, Peter Luccin faisait le choix de rejoindre le PSG à l’été 2000. Poussé vers la sortie par Marseille, l’ancien milieu de terrain ne voulait pas partir à l’étranger, lui qui était âgé d’une vingtaine d’années à ce moment-là, et le seul club français à s’être manifesté était celui de la capitale.

S’il fait partie des quelques joueurs ayant joué pour l’OM et le PSG, Peter Luccin a une autre particularité, celle d’être né à Marseille. Et pourtant, après deux saisons, il décidait de quitter le club olympien pour rejoindre celui de la capitale à l’été 2000.

« Le seul qui s’était proposé en France, c’était Paris » « La décision, ça a été un accord mutuel on va dire, même avec le club. La deuxième année à Marseille n’est pas aussi bonne que la première, on joue le maintien jusqu’aux trois dernières journées. Le club avait approché mon “clan”, mes agents et mon entourage, pour leur faire comprendre qu’il fallait peut-être envisager un départ, que le club allait passer deux-trois ans de transitions et avait besoin d’argent. Il y avait à l’époque, trois, quatre, cinq joueurs qui pouvaient aider à tout ça : Stéphane Dalmat, Robert Pirès et je ne me rappelle plus du quatrième. On était les joueurs avec quand même pas mal d’équipes derrière nous », a expliqué Peter Luccin, dans un entretien accordé à 100% Foot Faris and Co.