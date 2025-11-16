Transfert impossible, c'est terrible pour l'OL ?

Pierrick Levallet

Cet hiver, l’OL devrait chercher à offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca. Le club rhodanien aurait d’ailleurs commencé à activer quelques pistes sur le mercato. Les dirigeants lyonnais seraient notamment intéressés par les services de Sebastian Szymanski. Mais en l’état, le transfert de l’international polonais semble inaccessible pour les pensionnaires de la Ligue 1.

L'effectif du coach portugais est assez limité, et les dirigeants lyonnais souhaiteraient corriger cela. Les pensionnaires de la Ligue 1 auraient d'ailleurs activé une nouvelle piste à l'étranger.

L'OL s'intéresse à Szymanski (Fenerbahçe) Selon la presse turque, l’OL serait intéressé par les services de Sebastian Szymanski. L’international a perdu sa place à Fenerbahçe. Le club stambouliote ne serait d’ailleurs pas opposé à un départ de son joueur de 26 ans, à condition de s’aligner sur le prix de 15M€.