Transfert à l’OL : Le pari à 2M€ de Paulo Fonseca !

Obligé de renouveler son effectif cet été, l'OL a beaucoup recruté et a dû parier sur des profils pas forcément très prisés. C'est le cas d'Afonso Moreira, qui a débarqué du Sporting Portugal pour 2M€. Le jeune Portugais fait partie des belles surprises, lui qui a inscrit le premier but lyonnais face au PSG dimanche.
Ailier de 20 ans, Afonso Moreira est l'une des belles satisfactions du mercato lyonnais cet été. Le Portugais a été recruté par l'OL sous l'impulsion de Paulo Fonseca, l'entraîneur du club, et cette collaboration se passe très bien. Le joueur a inscrit son 3ème but de la saison face au PSG.
L'OL a trouvé une nouvelle pépite
Avant son arrivée à l'OL, Afonso Moreira n'avait disputé qu'une dizaine de matches au niveau professionnel et il n'était pas facile de s'imaginer un futur avec lui. « Son adaptation se passe merveilleusement bien. Afonso est un pari personnel de Paulo Fonseca. Il lui donne même plus de minutes que ce à quoi Afonso s’attendait en début de saison. Il lui rend cette confiance avec de bonnes performances et des buts. Tout va pour le mieux » déclare une source proche du joueur à Top Mercato.
Moreira, la belle surprise à l'OL
En début de saison, Afonso Moreira a pris ses marques et il a fini par rentrer un peu plus dans les plans de jeu de Paulo Fonseca ces dernières semaines. En effet il a disputé les 3 derniers matches de Ligue 1 en tant que titulaire, lui qui est également apparu dans 3 des 4 matches de Ligue Europa jusqu'à présent.