Transfert à l’OL : Le pari à 2M€ de Paulo Fonseca !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Obligé de renouveler son effectif cet été, l'OL a beaucoup recruté et a dû parier sur des profils pas forcément très prisés. C'est le cas d'Afonso Moreira, qui a débarqué du Sporting Portugal pour 2M€. Le jeune Portugais fait partie des belles surprises, lui qui a inscrit le premier but lyonnais face au PSG dimanche.

Ailier de 20 ans, Afonso Moreira est l'une des belles satisfactions du mercato lyonnais cet été. Le Portugais a été recruté par l'OL sous l'impulsion de Paulo Fonseca, l'entraîneur du club, et cette collaboration se passe très bien. Le joueur a inscrit son 3ème but de la saison face au PSG.

L'OL a trouvé une nouvelle pépite Avant son arrivée à l'OL, Afonso Moreira n'avait disputé qu'une dizaine de matches au niveau professionnel et il n'était pas facile de s'imaginer un futur avec lui. « Son adaptation se passe merveilleusement bien. Afonso est un pari personnel de Paulo Fonseca. Il lui donne même plus de minutes que ce à quoi Afonso s’attendait en début de saison. Il lui rend cette confiance avec de bonnes performances et des buts. Tout va pour le mieux » déclare une source proche du joueur à Top Mercato.