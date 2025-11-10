Signature XXL avec Mbappé, le Real Madrid a tranché !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En ce début de saison, Xabi Alonso fait face à quelques problèmes au niveau de la gestion de son effectif. L’entraîneur du Real Madrid doit gérer la frustration de Vinicius Jr, avec qui des tensions ont déjà éclaté. Mais en interne, la direction du club madrilène a tranché, et semble d’ailleurs donner raison au Brésilien.

Le Real Madrid vit un début de saison contrasté. Si certaines individualités comme Kylian Mbappé brillent, Xabi Alonso, arrivé sur le banc en fin de saison dernière, ne parvient pas encore à faire du club merengue une véritable machine. Pire, le jeune coach espagnol s’est brouillé avec l’une de ses stars en la personne de Vinicius Jr.

Le Real Madrid a tranché pour Vinicius Remplacé lors du Classico, l’ailier brésilien avait semblé très énervé à l’encontre de son coach. Si l’affaire a rapidement été enterrée par Xabi Alonso, les dirigeants du Real Madrid eux, ne s’en sont pas restés là. A en croire les dernières indiscrétions de la Cadena SER, la direction madrilène n’a pas franchement aimé la gestion de Vinicius Jr par l’ancien milieu de terrain, et n’a pas manqué de le faire savoir.