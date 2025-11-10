Transferts : La star de l’OL affole le mercato !

Pierrick Levallet

Malgré sa grave blessure à la cheville, Malick Fofana conserve toujours une cote très intéressante sur le mercato. L’ailier de l’OL serait sur les tablettes de plusieurs cadors européens. L’international belge aurait notamment tapé dans l’oeil de plusieurs gros clubs de Premier League, qui suivraient son profil de très près.

Avec les nombreux départs cet été, Malick Fofana a acquis un nouveau statut à l’OL. L’international belge est passé de celui de grand espoir à celui de star du club rhodanien. Sur le papier, l’ailier de 20 ans est très certainement le meilleur joueur offensif dont dispose Paulo Fonseca. Le Diable Rouge conserve d’ailleurs une cote intéressante sur le mercato.

Malick Fofana intéresse plusieurs cadors européens D’après les informations de SPORT, Malick Fofana serait sur les tablettes de nombreux cadors européens. La star de l’OL aurait tapé dans l’oeil du FC Barcelone. Mais Arsenal et Liverpool auraient également manifesté leur intérêt pour le crack lyonnais. La grave blessure à la cheville du Belge n’aurait visiblement pas refroidi les clubs de Premier League.