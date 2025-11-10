Transfert à 2M€ : L’énorme surprise de l’OL !

Pierrick Levallet

Avec la grave blessure de Malick Fofana, l’OL a été contraint de trouver des solutions. Paulo Fonseca semble s’être tourné vers Afonso Moreira, buteur contre le PSG ce dimanche. L’ailier de 20 ans est d’ailleurs en train de créer la surprise au sein du club rhodanien, qui n’a déboursé que 2M€ pour s’attacher ses services.

Dans une situation économique instable, l’OL a profité du mercato estival pour renflouer ses caisses. Le club rhodanien s’est séparé, à contre-coeur, de plusieurs éléments importants comme Rayan Cherki, Georges Mikautadze ou encore Alexandre Lacazette. Dans la foulée, les dirigeants lyonnais ont cherché à offrir des solutions à bas prix à Paulo Fonseca.

L'OL a déboursé 2M€ pour Afonso Moreira... L’OL s’est donc creusé la tête et a tenté quelques paris. Les pensionnaires de la Ligue 1 ont par exemple déboursé 2M€ pour sortir Afonso Moreira de la réserve du Sporting CP. Et avec la grave blessure de Malick Fofana, l’ailier portugais commence à avoir de plus en plus de temps de jeu.