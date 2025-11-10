C'est le feu sur le mercato, le boss de l'OL annonce du lourd !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OL s'est montré très actif. Dans le rouge sur le plan financier, les dirigeants des Gones ont bouclé une trentaine de transferts pour rééquilibrer leurs comptes. Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, a mis en lumière le travail réalisé sur le recrutement.

Dans une situation critique sur le plan financier, l'OL a été contraint de s'activer pour retrouver un équilibre budgétaire. En effet, les Gones sont passés tout près d'être relégués administrativement. La commission d'appel de la DNCG ayant infirmé la décision prise en première instance, maintenant ainsi l'OL en Ligue 1.

L'OL a bouclé une trentaine de transferts Pour ne plus risquer d'être inquiété par la DNCG, la direction de l'OL a bouclé une vingtaine d'opérations dans le sens des départs et une dizaine de transferts dans le sens des arrivées. Lors d'un entretien accordé à Ligue 1+ ce dimanche soir, Michael Gerlinger s'est totalement enflammé pour le recrutement des Gones.