Amadou Diawara

Lors de la cérémonie des Trophées UNFP de la saison 2024-2025, Rayan Cherki a lancé un appel du pied indirect au PSG. Toutefois, le club de la capitale a laissé passer sa chance de recruter l'ex-milieu offensif de l'OL. En effet, Rayan Cherki a signé à Manchester City lors du dernier mercato estival. Ce qui fait le plus grand bonheur d'Erling Haaland.

Le 11 mai dernier, Rayan Cherki a laissé clairement entendre qu'il voulait signer au PSG. « Est-ce que tu te sentirais bien dans le vestiaire avec ces garçons-là ? Ah oui je les connais tous. Ousmane (Dembélé), c'est un bon ami à moi, Bradley (Barcola) aussi, forcément, quand on a des bonnes affinités sur le terrain, ça se ressent aussi en dehors. Si je fais une passe décisive au PSG ? Je ne sais pas », a déclaré l'ancien pensionnaire de l'OL lors de la cérémonie des Trophées UNFP de la saison 2024-2025.

Mercato : Le PSG a snobé Cherki Malgré la sortie de Rayan Cherki, le PSG n'a pas fait le nécessaire pour le recruter. Ce qui a profité à Manchester City. Ayant trouvé un accord à hauteur de 42,5M€ (bonus bonus) avec la direction de l'OL, les Citizens ont finalisé le transfert de l'international français lors du dernier mercato estival. Heureux d'évoluer aux côtés de Rayan Cherki, Elring Haaland peut remercier le PSG.