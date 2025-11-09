Mercato - PSG : Surprise, la presse espagnole annonce trois transferts !

Pierrick Levallet

Plutôt discret sur le mercato cet été, le PSG aurait prévu de passer à l’action cet hiver. Le club de la capitale aurait pris conscience des limites de son effectif à cause de l’avalanche de blessures qui s’est abattu sur l’effectif de Luis Enrique. Les Rouge-et-Bleu auraient ainsi prévu trois transferts pour le mois de janvier.

Cet été, le PSG n’a pas été spécialement très actif sur le mercato. Malgré une saison éprouvante, le club de la capitale ne s’est contenté que de trois nouvelles arrivées : Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Renato Marin. Mais depuis le début de l’exercice 2025-2026, la formation parisienne fait face à une avalanche de blessures.

Le PSG veut recruter cet hiver Luis Enrique est par exemple privé de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Nuno Mendes en ce moment. Le PSG aurait fini par prendre conscience des limites de son effectif. Les pensionnaires de la Ligue 1 auraient ainsi prévu de passer à l’action cet hiver pour corriger le tir.