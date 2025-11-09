Mbappé, Messi, Neymar... Le calvaire au PSG après son transfert !

Pierrick Levallet

Aujourd’hui, Fabian Ruiz est considéré comme un élément essentiel au PSG. Mais le milieu de terrain de 29 ans a mis un peu de temps avant de s’y imposer. L’international espagnol a notamment vécu une mauvaise passe dans la foulée de son transfert, lorsqu’il venait de rejoindre Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi.

Si Fabian Ruiz semble avoir convaincu son monde au PSG désormais, ce n’était pas nécessairement le cas après son transfert en 2022. Souhaitant renforcer son entrejeu, le club de la capitale avait déboursé un peu plus de 22M€ pour recruter celui qui évoluait à Naples. Mais alors qu’il venait de rejoindre Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, le joueur de 29 ans a traversé une mauvaise passe.

Calvaire pour Fabian Ruiz avec Mbappé, Messi et Neymar ? « Qui n’a pas connu une mauvaise passe pendant la période où il y avait les stars ? Les joueurs d’équipe sont des joueurs d’équipe » a d’ailleurs indiqué un témoin de l’époque sur l’arrivée discrète de Fabian Ruiz à L’Equipe. L’international espagnol vivait un véritable calvaire dans un effectif composé de stars.