Clashé par Kylian Mbappé, Orelsan sort du silence !

Au cours des dernières heures, ça a chauffé entre Orelsan et Kylian Mbappé. Tout est parti d’un extrait d’un titre du rappeur caennais qui s’en est pris à la star du Real Madrid. Actionnaire majoritaire du SM Caen, Mbappé ne s’est alors pas fait prier pour répondre. Mais voilà qu’Orelsan ne va pas rajouter de l’huile sur le feu tout de suite…

Devenu actionnaire majoritaire du SM Caen, Kylian Mbappé a vu la formation normande descendre en National au terme de la saison dernière. Un fiasco qui lui a bien valu de nombreuses critiques. C’est ainsi que dans son dernier album, avec le titre La Petite Voix, Orelsan a glissé un tacle aux Mbappé. La rappeur caennais a balancé : « Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé ».

La réponse fracassante de Mbappé Alors que ça aurait pu en rester là, Kylian Mbappé a décidé pour une fois… de répondre. En effet, dans un message posté sur X, l’attaquant du Real Madrid et actionnaire majoritaire du SM Caen a réglé ses comptes avec Orelsan : « T’es le bienvenu pour « sauver » la ville que tu aimes tant Orelsan. Ps: Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie ».