Dérapage de Kylian Mbappé : Le réglement de comptes en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce vendredi, Kylian Mbappé n'a pas hésité à partir au clash avec le rappeur Orelsan sur son compte X. Dans l'une de ses dernières chansons, le rappeur dévoile un passage sur l'attaquant du Real Madrid critiquant son travail au Stade Malherbe de Caen mal interprété. Le Français a réagi au clash, voulant régler ses comptes. Une initiative pas du tout validée par Christophe Dugarry.

L'année dernière, Kylian Mbappé a décidé de devenir actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen en Ligue 2. Le club normand, cher à Orelsan, a fini par vivre l'enfer mois après mois, redescendant en National. Dans son nouveau titre La petite voix, le rappeur cite le clan Mbappé et leur mauvaise gestion. Kylian Mbappé n'a pas du tout apprécié.

Orelsan au clash, Kylian Mbappé voit rouge Sur son compte X, Kylian Mbappé n'a pas mis longtemps avant de réagir. « T’es le bienvenu pour "sauver" la ville que tu aimes tant. PS: Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie » écrit-il. Une sortie pas comprise puisqu'en réalité, Orelsan ne s'attaquait même pas personnellement à lui et faisait une autocritique.