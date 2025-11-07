Un rappeur sort un album et allume Kylian Mbappé !

Depuis qu'il est devenu propriétaire du Stade Malherbe Caen avec sa famille, Kylian Mbappé se fait allumer pour la gestion du club normand. Grand fan du club de la ville dont il originaire, Orelsan n'a d'ailleurs pas manqué de faire passer un message au clan Mbappé qu'il accuse d'avoir fait couler le club.
Depuis quelques années, Kylian Mbappé tente de diversifier ses investissements, probablement déjà l'anticipation de sa retraite. Ainsi, avec sa famille, l'attaquant du Real Madrid est devenu propriétaire du Stade Malherbe Caen. Mais les résultats sont loin de répondre aux ambitions du projet initial.
Orelsan fracasse Mbappé dans son nouvel album
Et pour cause, le club normand a été relégué en National au terme d'une saison catastrophique en Ligue 2. Et alors que le Stade Malherbe Caen s'attendait probablement à jouer les premiers rôles au troisième échelon national, c'est finalement loin d'être le cas. Seulement dixièmes au classement avec 15 points en 12 journées, les Caennais sont loin de leurs ambitions et affronteront le Paris 13 Atlético ce vendredi soir, une équipe qui compte le même nombre de points. Mais pas le même budget.
«Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé»
Par conséquent, les supporters du SM Caen sont exaspérés de la gestion du clan Mbappé. Et le plus célèbre d'entre eux, Orelsan, ne manque pas de le faire savoir en lâchant une énorme punchline dans le morceau La Petite Voix, extrait de son tout nouvel album La Fuite en avant : « Fais pas semblant d’aimer ta ville, elle est claquée. Elle est morte, c’est pour ça qu’on vous appelle Caennais. Elle est remplie d’ploucs que tu peux même pas saquer. Ouais, tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé ». Le message est passé.