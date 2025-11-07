Un rappeur sort un album et allume Kylian Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu'il est devenu propriétaire du Stade Malherbe Caen avec sa famille, Kylian Mbappé se fait allumer pour la gestion du club normand. Grand fan du club de la ville dont il originaire, Orelsan n'a d'ailleurs pas manqué de faire passer un message au clan Mbappé qu'il accuse d'avoir fait couler le club.

Depuis quelques années, Kylian Mbappé tente de diversifier ses investissements, probablement déjà l'anticipation de sa retraite. Ainsi, avec sa famille, l'attaquant du Real Madrid est devenu propriétaire du Stade Malherbe Caen. Mais les résultats sont loin de répondre aux ambitions du projet initial.

Orelsan fracasse Mbappé dans son nouvel album Et pour cause, le club normand a été relégué en National au terme d'une saison catastrophique en Ligue 2. Et alors que le Stade Malherbe Caen s'attendait probablement à jouer les premiers rôles au troisième échelon national, c'est finalement loin d'être le cas. Seulement dixièmes au classement avec 15 points en 12 journées, les Caennais sont loin de leurs ambitions et affronteront le Paris 13 Atlético ce vendredi soir, une équipe qui compte le même nombre de points. Mais pas le même budget.