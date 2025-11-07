Lamine Yamal remplace Kylian Mbappé, c’est fait !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Mercredi, Lamine Yamal est entré dans l'histoire de la Ligue des champions en devenant le plus jeune joueur à atteindre sept buts, surpassant Kylian Mbappé. À seulement 18 ans, le prodige du FC Barcelone a permis à son équipe d’arracher le point du match nul contre le Club Bruges (3-3).

Le FC Barcelone s’est fait peur en Belgique. Menés au score à trois reprises contre le Club Bruges, les hommes de Hansi Flick sont repartis avec le point du match nul (3-3), grâce notamment à une réalisation de Lamine Yamal, son septième but en Ligue des champions. De quoi lui permettre d’entrer dans l’histoire de la compétition.

Lamine Yamal remplace Mbappé à la tête d’un classement Comme le souligne StatsDuFoot, le crack du FC Barcelone est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à inscrire 7 buts en Ligue des champions, du haut de ses 18 ans et 115 jours. Il dépasse de peu Kylian Mbappé, qui avait fait de même à l’âge de 18 ans et 266 jours.