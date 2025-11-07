Lamine Yamal remplace Kylian Mbappé, c’est fait !

Mercredi, Lamine Yamal est entré dans l'histoire de la Ligue des champions en devenant le plus jeune joueur à atteindre sept buts, surpassant Kylian Mbappé. À seulement 18 ans, le prodige du FC Barcelone a permis à son équipe d’arracher le point du match nul contre le Club Bruges (3-3).
Le FC Barcelone s’est fait peur en Belgique. Menés au score à trois reprises contre le Club Bruges, les hommes de Hansi Flick sont repartis avec le point du match nul (3-3), grâce notamment à une réalisation de Lamine Yamal, son septième but en Ligue des champions. De quoi lui permettre d’entrer dans l’histoire de la compétition.
Lamine Yamal remplace Mbappé à la tête d’un classement
Comme le souligne StatsDuFoot, le crack du FC Barcelone est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à inscrire 7 buts en Ligue des champions, du haut de ses 18 ans et 115 jours. Il dépasse de peu Kylian Mbappé, qui avait fait de même à l’âge de 18 ans et 266 jours.
« On a dit que j'étais triste, mais tout cela n'était que mensonges »
Après la rencontre, Lamine Yamal est revenu sur la polémique suscitée par son état de santé. « On a beaucoup parlé de ma pubalgie, on a dit que j'étais triste, mais tout cela n'était que mensonges. Je suis resté le même, très heureux, concentré sur mon travail, essayant de reprendre l'entraînement et de jouer à ce niveau, où je me sens le mieux et où je m'épanouis le plus », a confié le crack espagnol en zone mixte.