Rupture avec Lamine Yamal : La presse espagnole lâche une bombe !

C'est une énorme bombe que lâche la presse espagnole. Exaspéré par le manque de professionnalisme au sein de son effectif, et en particulier de Lamine Yamal, Hansi Flick envisagerait très sérieusement de quitter son poste d'entraîneur du FC Barcelone alors qu'il sort d'une saison très aboutie.
Arrivé sur le banc du FC Barcelone en 2024, Hansi Flick avait succédé à Xavi et a rapidement fait l'unanimité. En effet, la saison dernière le Barça a réalisé le triplé sur la scène nationale en remportant la Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe d’Espagne. Et en Ligue des champions, les Catalans ont buté sur l'Inter Milan en demi-finale au terme d'une double confrontation sensationnelle. Mais avec le PSG, le Barça était présenté comme la meilleure équipe de la saison.
Flick veut déjà quitter le FC Barcelone !
Par conséquent, le club blaugrana était très attendu cette saison mais pour son deuxième exercice à la tête du Barça, Hansi Flick ne connaît pas la même réussite puisque son équipe possède déjà 5 points de retard sur le Real Madrid en Liga et s'est inclinée contre le PSG en Ligue des champions. Et la situation commencerait déjà à agacer le technicien allemand puisque selon les informations d'ABC, il envisagerait déjà de quitter le FC Barcelone. Flick aurait confié à ses proches être « très fatigué » par ce début de saison.
Le cas Yamal le fatigue
Cependant, ce ne sont pas les résultats qui sont en cause, mais bien le comportement de ses joueurs. Selon ABC, Hansi Flick serait « très frustré par l’attitude de certains de ses joueurs » et leur manque de professionnalisme. Il faut dire qu'au Bayern Munich puis avec la sélection allemande, il dirigeait des joueurs qui faisaient preuve d'une grande rigueur. Le manque d'implication de son vestiaire l'exaspère au plus haut point et le cas Lamine Yamal pourrait bien être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Hansi Flick ne comprend en effet pas pourquoi son ailier dispose d'un traitement de faveur et ne se sent absolument pas soutenu par sa direction dans la gestion de ses joueurs. Par exemple, le coach du Barça n'aurait pas apprécié que Lamine Yamal soit autorisé à se rendre à Milan après le Clasico et ne comprendrait pas d'autre passe-droits accordés à l'international espagnol comme le fait d’être servi à table par un membre du personnel du club au lieu de se lever pour aller lui-même se servir. Une accumulation de choses qui pousserait donc Hansi Flick à envisager de quitter le FC Barcelone à l'issue de la saison, comme il l'aurait confié à son staff. La rupture entre Lamine Yamal et Hansi Flick est donc entamée.