Rupture avec Lamine Yamal : La presse espagnole lâche une bombe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une énorme bombe que lâche la presse espagnole. Exaspéré par le manque de professionnalisme au sein de son effectif, et en particulier de Lamine Yamal, Hansi Flick envisagerait très sérieusement de quitter son poste d'entraîneur du FC Barcelone alors qu'il sort d'une saison très aboutie.

Arrivé sur le banc du FC Barcelone en 2024, Hansi Flick avait succédé à Xavi et a rapidement fait l'unanimité. En effet, la saison dernière le Barça a réalisé le triplé sur la scène nationale en remportant la Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe d’Espagne. Et en Ligue des champions, les Catalans ont buté sur l'Inter Milan en demi-finale au terme d'une double confrontation sensationnelle. Mais avec le PSG, le Barça était présenté comme la meilleure équipe de la saison.

Flick veut déjà quitter le FC Barcelone ! Par conséquent, le club blaugrana était très attendu cette saison mais pour son deuxième exercice à la tête du Barça, Hansi Flick ne connaît pas la même réussite puisque son équipe possède déjà 5 points de retard sur le Real Madrid en Liga et s'est inclinée contre le PSG en Ligue des champions. Et la situation commencerait déjà à agacer le technicien allemand puisque selon les informations d'ABC, il envisagerait déjà de quitter le FC Barcelone. Flick aurait confié à ses proches être « très fatigué » par ce début de saison.