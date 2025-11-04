Lamine Yamal : Une star de Barcelone le snobe complètement en public !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pas un jour ne passe sans que Lamine Yamal ne fasse parler de lui dans les médias. Tous les projecteurs sont ainsi braqués sur la star du FC Barcelone et ce mardi, en conférence de presse, c’est Robert Lewandowski qui a été interrogé sur son coéquipier blaugrana. Mais voilà que le Polonais a décidé de complètement ignorer Yamal.

Le cas Lamine Yamal fait énormément de bruit. Après une saison dernière époustouflante, le crack du FC Barcelone doit désormais gérer une énorme pression médiatique. Le moindre de ses faits et gestes est aujourd’hui épié. Que ce soit pour ses performances avec le Barça ou ses histoires d’amour, Yamal fait la Une de tous les médias. Un emballement médiatique que le vestiaire blaugrana a décidé de contrer.

« Maintenant, c’est mieux de ne parler de lui » Pour Robert Lewandowski, pas question ainsi de parler de Lamine Yamal afin de le protéger. En conférence de presse ce mardi, le buteur du FC Barcelone a ainsi lâché : « Je parle beaucoup avec Lamine. Maintenant, c’est mieux de ne parler de lui. Il a besoin de calme, de temps et plus d’expérience. C’est normal à son âge ».