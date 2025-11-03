Lamine Yamal «infidèle» ? Elle dit toute la vérité !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ces derniers temps, Lamine Yamal fait couler beaucoup d'encre dans les médias espagnols pour l'extrasportif et non ses performances avec le FC Barcelone. Que ce soient ses accusations de corruption au Real Madrid, son déménagement après une crainte d'intrusion à son domicile ou bien une hypothétique infidélité envers Nicki Nicole, Yamal est partout. La chanteuse argentine a tenu à mettre les choses au clair.

Depuis trois mois, Lamine Yamal se trouvait dans une relation amoureuse avec la chanteuse argentine Nicki Nicole. Cependant, ces derniers temps, des rumeurs ont circulé quant à une supposée tromperie de la star du FC Barcelone avec l'influenceuse Anna Gegnoso. De quoi faire énormément parler sur les réseaux et dans la presse espagnole.

«Ce qui se dit sur lui est faux» Javi de Hoyos s'en est dernièrement allé interroger Lamine Yamal sur ces spéculations. « Il m'a dit : "Ma vie privée et ma relation avec Nicki Nicole sont des choses que je préfère garder à l'abri des regards, compte tenu de toutes les inventions qui circulent à ce sujet". Il me fait clairement comprendre que tout ce qui se dit sur lui est faux ». Réponse assez claire de la part du numéro 10 du FC Barcelone qui, depuis quelques heures, se retrouve célibataire.