Lamine Yamal contre le Real Madrid : La fin du clash ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le FC Barcelone a été battu pour la première fois depuis plus d'un an par le Real Madrid dimanche dernier (2-1). Un succès crucial pour le club merengue pour sa réputation tant sportivement parlant qu'en dehors des terrains après les allégations de tricherie de Lamine Yamal. Le coach du Barça qu'est Hans-Dieter Flick a mis un point final à la question.

En plein milieu de semaine dernière, à l'occasion d'un live avec Gerard Piqué et Ibai Llanos pour la Kings League, Lamine Yamal accusait le Real Madrid d'être une équipe de « voleurs ». Cette déclaration sortie de nulle part est survenue au moment où la star du FC Barcelone comparait Porcinos, l'équipe du streamer Ibai Llanos à la Kings League, au Real Madrid. « Si Porcinos (l’équipe d'Ibai Llanos) est l’équivalent du Real Madrid dans la Kings League ? Oui, ils volent, ils se plaignent tout le temps… Si le Real Madrid vole ? Voyons… ».

Le Real Madrid, une équipe de voleurs ? Bellingham répond à Yamal Une sortie médiatique qui a fait beaucoup parler de l'autre côté des Pyrénées à seulement quelques jours du coup d'envoi du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone (2-1). De quoi faire monter la pression et d'apporter un supplément de motivation au club merengue qui restait avant cette victoire sur quatre matchs perdus contre le Barça la saison dernière. Jude Bellingham a même publié sur Instagram le message suivant : « parler, c'est petit ».