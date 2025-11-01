Rupture amoureuse : Lamine Yamal célibataire, la bombe est lâchée !

Désormais, on parle de Lamine Yamal au-delà de ce qu’il peut faire sur un terrain de football. C’est ainsi que l’histoire d’amour entre la star du FC Barcelone et la chanteuse argentine, Nicki Nicole, faisait les gros titres de la presse people. Mais voilà que ce serait déjà de l’histoire ancienne et Yamal serait aujourd’hui à nouveau un coeur à prendre.
Lamine Yamal et Nicki Nicole, tout semblait allait pour le mieux entre les deux tourtereaux. Depuis plusieurs semaines maintenant, les deux stars étaient en couple. Une relation qui a énormément fait parler. Mais voilà que la relation entre Yamal et Nicki Nicole serait aujourd’hui terminée.
« Nicki Nicole et Lamine Yamal se séparent »
Lamine Yamal et Nicki Nicole, c’est fini ? C’est la bombe lâchée par Yani Latorre, journaliste argentine, sur Instagram. En effet, à propos de l’histoire d’amour entre la star du FC Barcelone et la chanteuse, elle a fait savoir : « Nicki Nicole et Lamine Yamal se séparent. Ça s’est fait par téléphone. Elle était à Buenos Aires et lui à Barcelone. C’est arrivé la semaine dernière, ça semble être un accord commun ».
Des rumeurs d’infidélité !
Et voilà que cette supposée rupture entre Lamine Yamal et Nicki Nicole intervient au moment où des rumeurs d’infidélité sont apparues. En effet, il avait été révélé par certains que la star du FC Barcelone avait été infidèle. Javi de Hoyos avait alors demandé une réponse à Yamal et avait expliqué : « Il m'a dit : "Ma vie privée et ma relation avec Nicki Nicole sont des choses que je préfère garder à l'abri des regards, compte tenu de toutes les inventions qui circulent à ce sujet". Il me fait clairement comprendre que tout ce qui se dit sur lui est faux ».