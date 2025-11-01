Rupture amoureuse : Lamine Yamal célibataire, la bombe est lâchée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Désormais, on parle de Lamine Yamal au-delà de ce qu’il peut faire sur un terrain de football. C’est ainsi que l’histoire d’amour entre la star du FC Barcelone et la chanteuse argentine, Nicki Nicole, faisait les gros titres de la presse people. Mais voilà que ce serait déjà de l’histoire ancienne et Yamal serait aujourd’hui à nouveau un coeur à prendre.

Lamine Yamal et Nicki Nicole, tout semblait allait pour le mieux entre les deux tourtereaux. Depuis plusieurs semaines maintenant, les deux stars étaient en couple. Une relation qui a énormément fait parler. Mais voilà que la relation entre Yamal et Nicki Nicole serait aujourd’hui terminée.

« Nicki Nicole et Lamine Yamal se séparent » Lamine Yamal et Nicki Nicole, c’est fini ? C’est la bombe lâchée par Yani Latorre, journaliste argentine, sur Instagram. En effet, à propos de l’histoire d’amour entre la star du FC Barcelone et la chanteuse, elle a fait savoir : « Nicki Nicole et Lamine Yamal se séparent. Ça s’est fait par téléphone. Elle était à Buenos Aires et lui à Barcelone. C’est arrivé la semaine dernière, ça semble être un accord commun ».