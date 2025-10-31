Infidélité : Lamine Yamal répond cash sur les tromperies !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant quelques semaines que Lamine Yamal s'est mis en couple avec la chanteuse argentine, Nicki Nicole. Mais voilà qu'il est déjà question d'une potentielle tromperie du crack du FC Barcelone. En effet, en Espagne, l'infidélité de Yamal fait l'objet de certaines rumeurs, obligeant le principal intéressé à réagir.

Devenu plus qu'un joueur de football, Lamine Yamal a fait la Une des journaux people tout au long de l'été en Espagne. La star du FC Barcelone a ainsi fait beaucoup de bruit à propos de ses relations avec différentes femmes. Le fait est qu'aujourd'hui, Yamal est en couple avec Nicki Nicole. Une relation qui n'échappe également pas aux rumeurs...

Nicki Nicole trompée par Yamal ? Lamine Yamal aurait-il déjà été infidèle ? C'est ce qu'a assuré Anna Gurgui. Comme le rapporte Sport, il a été expliqué que la star du FC Barcelone s'est rendue à Milan après le Clasico et c'est dans la ville lombarde que Yamal aurait fauté. En effet, le deuxième du dernier Ballon d'Or aurait ainsi dormi avec une influenceuse nommée Anna Gegnoso.