Lamine Yamal : L'accord surprise à Barcelone !

Après avoir longtemps été érigé en nouveau prodige du football mondial, Lamine Yamal semble enchaîner les polémiques. C’est notamment le cas avec lors du dernier Clasico, où l’international espagnol s’est attiré les foudres du Real Madrid et de la presse espagnole pour une sortie assez inattendue sur l’arbitrage.

Tout le monde attendait avec impatience le premier Clasico de la saison et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on a été servis. Sur le terrain, Kylian Mbappé ou encore Jude Bellingham ont brillé, mais c’est tout ce qui s’est passé autour de cette rencontre qui a fait parler.

La polémique de trop ? Il faut dire que Lamine Yamal a mis le feu aux poudres quelques jours avant le choc, accusant clairement le rival madrilène s’être favorisé par l’arbitrage. Une énorme polémique a ainsi éclaté et cela s’est notamment traduit par des grosses tensions entre joueurs du Real Madrid et du FC Barcelone, avec une bagarre qui a tout juste été évitée au coup de sifflet final.