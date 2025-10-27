Yamal - Clash avec le Real Madrid : Il sort du silence après la polémique !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À quelques jours du Clasico, Lamine Yamal avait lancé les hostilités et laissé entendre que le Real Madrid était constamment favorisé par l’arbitrage. La star du FC Barcelone s’était exprimée dans une émission avec le streameur Ibai Llanos, qui se sent responsable de la tension accumulée autour de cette rencontre.

C’est un Clasico sous tension qui a eu lieu dimanche entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Après leur victoire (2-1), plusieurs joueurs madrilènes n’ont pas manqué de rappeler à Lamine Yamal ses propos provocateurs en marge de la rencontre, notamment Dani Carvajal.

« Le chaos qui a éclaté autour du Clasico et dans le monde entier à cause de ce qu’a dit Lamine Yamal est en partie ma faute » Dans une émission avec Ibai Llanos, la star du FC Barcelone avait notamment accusé que le Real Madrid de « voler » et de ne faire que « se plaindre » de l’arbitrage. Ce qui a très certainement participé à accentuer les tensions, ce dont se sent responsable le streameur espagnol.