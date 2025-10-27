Yamal - Clash avec le Real Madrid : Il sort du silence après la polémique !

À quelques jours du Clasico, Lamine Yamal avait lancé les hostilités et laissé entendre que le Real Madrid était constamment favorisé par l’arbitrage. La star du FC Barcelone s’était exprimée dans une émission avec le streameur Ibai Llanos, qui se sent responsable de la tension accumulée autour de cette rencontre.
C’est un Clasico sous tension qui a eu lieu dimanche entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Après leur victoire (2-1), plusieurs joueurs madrilènes n’ont pas manqué de rappeler à Lamine Yamal ses propos provocateurs en marge de la rencontre, notamment Dani Carvajal.
« Le chaos qui a éclaté autour du Clasico et dans le monde entier à cause de ce qu’a dit Lamine Yamal est en partie ma faute »
Dans une émission avec Ibai Llanos, la star du FC Barcelone avait notamment accusé que le Real Madrid de « voler » et de ne faire que « se plaindre » de l’arbitrage. Ce qui a très certainement participé à accentuer les tensions, ce dont se sent responsable le streameur espagnol.
« Je ne pensais pas que les propos de Lamine seraient sortis de leur contexte ou mal interprétés »
« Le chaos qui a éclaté autour du Clasico et dans le monde entier à cause de ce qu’a dit Lamine Yamal est en partie ma faute. Il a été confirmé que tout cela s’est propagé jusqu’aux vestiaires après avoir vu les gestes de Carvajal, Vinicius et Courtois. Pas besoin d’être très futé pour comprendre que les trucs du genre 'Tu parles beaucoup’ sont dus à ce qu’il s’est passé à la Kings League. Mon intention était de passer un bon moment. Je ne pensais pas que les propos de Lamine seraient sortis de leur contexte ou mal interprétés », a déclaré Ibai Llanos dans une vidéo.