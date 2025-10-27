Lamine Yamal : Le mensonge dénoncé à la télévision !

Axel Cornic

Le Clasico de ce dimanche a été remporté par le Real Madrid, grâce notamment à un but de Kylian Mbappé (2-1). Mais le véritable évènement de la rencontre était plutôt le clash entre Lamine Yamal, star du FC Barcelone et les joueurs madrilènes, notamment son coéquipier en sélection Dani Carvajal.

La rivalité entre le FC Barcelone et le Real Madrid nous a livré un nouvel épisode ce dimanche, avec un Clasico sous très haute tension. Les propos de Lamine Yamal plus tôt dans la semaine ont mis le feu aux poudres et les Madrilènes semblaient plus que remontés, avant de l’affronter.

« Carvajal peut aussi parler en privé à Lamine Yamal » C’est notamment le cas de Dani Carvajal, qui n’a pas hésité à invectiver son coéquipier en sélection, ce qui n’a pas du tout plu à Frenkie De Jong. « Carvajal peut aussi parler en privé à Lamine Yamal. Si tu es un coéquipier de Lamine et que tu le connais, tu peux l’appeler au lieu de le faire sur le terrain » a déclaré le milieu du Barça, en zone mixte.