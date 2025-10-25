L'annonce choquante sur Lamine Yamal !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dauphin d'Ousmane Dembélé pour le Ballon d'or 2025, Lamine Yamal s'est bâti un nom depuis plus d'un an tant pour ses performances avec le FC Barcelone qu'avec l'Espagne. Coéquipier du numéro 10 du Barça, Pau Cubarsi côtoie Yamal depuis des années et a annoncé du très lourd dans la presse.

Lamine Yamal a beaucoup fait parler de lui en cette semaine de Clasico. Avant de se mesurer au Real Madrid au Santiago Bernabeu dimanche après-midi, la star du FC Barcelone a profité d'un live pour la Kings League afin d'affirmer que le Real Madrid de voleur. De plus, avec le streamer Ibai Llanos, Yamal n'a pas manqué de faire savoir que jouer au Bernabeu n'est pas plus compliqué que cela puisqu'il a marqué lors du succès du Barça sur le score de 4 buts à 0 il y a un an.

«Je sais déjà tout sur Lamine» Deuxième du Ballon d'or derrière Ousmane Dembélé, Lamine Yamal est loin d'avoir atteint son meilleur niveau. C'est du moins le ressenti de son coéquipier au FC Barcelone qu'est Pau Cubarsi. « Je ne suis pas surpris par ce qu'il fait, car je sais déjà tout sur Lamine ».