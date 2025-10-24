La demande de transfert lunaire de Lamine Yamal !

Lamine Yamal (18 ans) est devenu un élément incontournable du FC Barcelone. Formé à La Masia, le champion d'Espagne est une référence du Barça et a même encouragé la direction du club à mettre la main sur un attaquant pendant le mercato. Le journaliste Guillem Balague a tout déballé pour la BBC.
Vainqueur de la Liga, de la Coupe du roi et de la Supercoupe d'Espagne, le FC Barcelone a fait carton plein la saison dernière sur la scène nationale, mais a échoué en demi-finales de la Ligue des champions. A l'intersaison, la direction blaugrana a pris la décision de notamment renforcer le secteur offensif avec l'incorporation de Marcus Rashford.
«Prenez-le, prenez-le !»
Et ce n'est pas Lamine Yamal qui allait s'opposer à ce recrutement. Comme révélé par Guillem Balague sur les antennes de la BBC, la star incontestée du FC Barcelone a même incité ses supérieurs hiérarchiques à miser sur l'attaquant anglais. « Lamine, quand il a découvert que Barcelone était intéressé par Rashford, a dit : « Prenez-le, prenez-le ! ». Parce qu’il jouait avec lui sur la PlayStation. Il lui a dit : « Tu es si fort, si rapide » ».
«Il s’est adapté très vite»
Le journaliste espagnol s'est également attardé sur l'intégration de Marcus Rashford, arrivé en prêt de Manchester United. « Tout le monde l’aime (ndlr Rashford). Il est un petit peu calme comme nous le savons, mais il s’est adapté très vite ». Jackpot pour chaque partie.