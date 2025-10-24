La demande de transfert lunaire de Lamine Yamal !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lamine Yamal (18 ans) est devenu un élément incontournable du FC Barcelone. Formé à La Masia, le champion d'Espagne est une référence du Barça et a même encouragé la direction du club à mettre la main sur un attaquant pendant le mercato. Le journaliste Guillem Balague a tout déballé pour la BBC.

Vainqueur de la Liga, de la Coupe du roi et de la Supercoupe d'Espagne, le FC Barcelone a fait carton plein la saison dernière sur la scène nationale, mais a échoué en demi-finales de la Ligue des champions. A l'intersaison, la direction blaugrana a pris la décision de notamment renforcer le secteur offensif avec l'incorporation de Marcus Rashford.

«Prenez-le, prenez-le !» Et ce n'est pas Lamine Yamal qui allait s'opposer à ce recrutement. Comme révélé par Guillem Balague sur les antennes de la BBC, la star incontestée du FC Barcelone a même incité ses supérieurs hiérarchiques à miser sur l'attaquant anglais. « Lamine, quand il a découvert que Barcelone était intéressé par Rashford, a dit : « Prenez-le, prenez-le ! ». Parce qu’il jouait avec lui sur la PlayStation. Il lui a dit : « Tu es si fort, si rapide » ».