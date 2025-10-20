Lamine Yamal : Une star le quitte, réunion au sommet annoncée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A seulement 18 ans, Lamine Yamal incarne la renaissance du FC Barcelone. Le numéro 10 du Barça est le patron du club blaugrana, qui en interne, envisage de se séparer de Robert Lewandowski. La star de 37 ans voit son contrat expirer en 2026, et ce lundi, son agent a rencontré le président Joan Laporta.

Le FC Barcelone a besoin de lui. Actuellement blessé, Lamine Yamal cause du tort au Barça en son absence. Deuxième de la dernière édition du Ballon d’Or, le numéro 10 prouve avec son absence que le club catalan doit mieux s’armer afin de ne pas entièrement dépendre du phénomène de 18 ans.

Le Barça va perdre une star Conscients de cela, les dirigeants du club blaugrana envisageraient de recruter un nouvel avant-centre l’été prochain. Ce qui voudrait dire que Robert Lewandowski ne sera pas retenu, lui dont le contrat expire en juin 2026. Âgé de 37 ans, l’attaquant polonais n’est plus aussi décisif qu’avant, et le staff d’Hansi Flick commence à ressentir le besoin de prendre un nouveau numéro neuf comme l’annonce SPORT.