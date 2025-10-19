Lamine Yamal à Miami : Le coup de gueule en Espagne !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs jours, le football espagnol dénonce une grande décision. Le FC Barcelone de Lamine Yamal va affronter Villarreal mi-décembre dans une rencontre délocalisée du côté de Miami. Ce déplacement aux États-Unis créé un véritable scandale. Interrogé à ce sujet ce samedi, l’entraîneur du Real Madrid Xabi Alonso a poussé un coup de gueule.

Ce samedi après-midi, le FC Barcelone s’est imposé sur le fil face à Gérone (2-1). Mais pour les coéquipiers de Lamine Yamal, cette lutte par le titre passera également par un voyage surprise à Miami au mois de décembre. En effet, la Liga a accepté de délocaliser la rencontre face à Villarreal en Floride.

« Nous sommes contre ce match » Une décision qui fait clairement jaser en Espagne, au point où un mouvement de grève a été instauré par certains joueurs. Interrogé à ce sujet en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur du Real Madrid Xabi Alonso semblait agacé. « Mon opinion est la même que lorsque vous m’avez posé la question, il y a deux mois. Nous sommes contre ce match, car il fausse la compétition », a ainsi confié le coach madrilène.