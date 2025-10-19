Lamine Yamal à Miami : Le coup de gueule en Espagne !

Depuis plusieurs jours, le football espagnol dénonce une grande décision. Le FC Barcelone de Lamine Yamal va affronter Villarreal mi-décembre dans une rencontre délocalisée du côté de Miami. Ce déplacement aux États-Unis créé un véritable scandale. Interrogé à ce sujet ce samedi, l’entraîneur du Real Madrid Xabi Alonso a poussé un coup de gueule.
Ce samedi après-midi, le FC Barcelone s’est imposé sur le fil face à Gérone (2-1). Mais pour les coéquipiers de Lamine Yamal, cette lutte par le titre passera également par un voyage surprise à Miami au mois de décembre. En effet, la Liga a accepté de délocaliser la rencontre face à Villarreal en Floride.
« Nous sommes contre ce match »
Une décision qui fait clairement jaser en Espagne, au point où un mouvement de grève a été instauré par certains joueurs. Interrogé à ce sujet en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur du Real Madrid Xabi Alonso semblait agacé. « Mon opinion est la même que lorsque vous m’avez posé la question, il y a deux mois. Nous sommes contre ce match, car il fausse la compétition », a ainsi confié le coach madrilène.
Le Real Madrid dénonce ce match du Barça
« Il n’y a pas eu l’unanimité de tous les clubs pour que le match se joue sur terrain neutre. Il n’y a pas eu de consultation. Les protestations sont positives parce qu’elles reflètent le sentiment de nombreux clubs. Notre position reste inchangée. Les décisions à prendre pour éviter que cela ne se produise ne nous appartiennent pas », conclut Xabi Alonso.