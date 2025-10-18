«Une claque» pour Lamine Yamal, l’annonce choc !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Immense star du football à son jeune âge, Lamine Yamal ne fait aucun doute sur ses capacités sur le terrain. Mais ses performances pourraient être impactées par l'image qu'il renvoie de lui. Certains observateurs dénoncent régulièrement son entourage qui pourrait avoir une influence négative sur lui. Damien Perquis espère un électrochoc.

Pépite du FC Barcelone, Lamine Yamal a connu une émergence express au plus haut niveau. Le jeune Espagnol n'a que 18 ans et il est déjà devenu une référence internationale. Mais en dehors du terrain, le prodige enchaîne les petites polémiques depuis quelques mois, lors de sa fameuse fête d'anniversaire. Des apparitions médiatiques controversées qui pourraient nuire à sa carrière.

Lamine Yamal saboté par son entourage ? Outre son père qui multiplie les interventions médiatiques douteuses, Lamine Yamal ne suit pas forcément le bon exemple à cause d'un entourage qui le conseille mal. La star du Barça connaît un début de carrière exceptionnel et il ne faudrait pas tout gâcher... « Il est très mal entouré, certainement très mal conseillé par les gens qui ne sont pas ses parents. Moi, j’aimerais qu’il prenne une claque pour qu’il se rende compte de ce qu’il est en train de gâcher si ça se trouve. (…) Il faut qu’il ait à côté de lui des gens costauds, qui l’aiguillent dans la bonne direction. Malheureusement, il n’a pas ça » regrette Damien Perquis dans l'After Foot sur RMC.