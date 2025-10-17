Lamine Yamal - PSG : «De la merde», la réponse cash à Barcelone !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ces dernières heures, la presse espagnole a rapporté une polémique impliquant Lamine Yamal en marge du match de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le PSG. Forcément, à l'occasion de son passage en conférence de presse ce vendredi, Hansi Flick n'a pas manqué de répondre à cette histoire. Et l'entraîneur du Barça a été très clair.

Titulaire face au PSG le 1er octobre dernier en Ligue des Champions, Lamine Yamal n'aurait pas dû être sur la pelouse au coup d'envoi. C'est en effet ce qu'a révélé la presse espagnole. En effet, il a été annoncé qu'en raison d'un retard, le crack du FC Barcelone devait être sanctionné par Hansi Flick. Ça aurait été sans compter sans l'intervention de Deco, qui aurait alors permis à Yamal d'éviter cette punition. Et voilà que ce traitement de faveur en ferait grincer des dents plus d'un chez les Blaugrana.

« J'aimerais savoir d'où vient cette rumeur » Toute cette histoire avec Lamine Yamal est-elle pour autant vraie ? Selon Hansi Flick, la réponse est non. En effet, devant les journalistes, l'entraîneur du FC Barcelone a fait savoir : « J'aimerais savoir d'où vient cette rumeur. C'est de la merde. Désolé d'avoir dit ça, mais c'est comme ça ».