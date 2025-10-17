PSG - Lamine Yamal : Ça chauffe à Barcelone !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

D’après la presse espagnole, Lamine Yamal aurait provoqué des tensions au FC Barcelone, juste avant la réception du PSG en Ligue des champions. Un retard de l’international espagnol aurait créé des remous en interne. Hansi Flick aurait souhaité le sanctionner en ne le titularisant pas, ce à quoi se serait opposée la direction blaugrana.

Lamine Yamal semble être source de tensions au FC Barcelone. Des tensions qui seraient apparues à la veille de la réception du PSG (1-2), le 1er octobre dernier en Ligue des champions. La raison, un retard à l’entraînement de l’attaquant âgé de 18 ans, non-sanctionné par le club.

Flick voulait mettre Yamal sur le banc contre le PSG Comme révélé ces dernières heures en Espagne, Hansi Flick voulait pourtant exclure Lamine Yamal de son onze de départ contre le PSG, mais la direction du FC Barcelone s’y serait opposée. « Deco a dû intervenir pour que Flick ne laisse pas Lamine sur le banc pour être arrivé en retard », a indiqué le journaliste Manu Carreño dans l’émission El Larguero de la Cadena SER.