Zidane : Lamine Yamal l’a complètement choqué !

Zinedine Zidane est sous le charme de Lamine Yamal et n’hésite pas à le faire savoir. À seulement 18 ans, le crack du FC Barcelone ne cesse de surprendre et a conquis le Ballon d’Or 1998, qui « vibre » à chacune de ses prises de balle. Ce n’est pas la première fois que le Français se montre dithyrambique à son égard.
A 18 ans, Lamine Yamal sort d’une saison exceptionnelle avec le FC Barcelone qui lui a permis de finir deuxième au Ballon d’Or, derrière Ousmane Dembélé. Une récompense que le crack espagnol devrait rapidement obtenir s’il poursuit sur sa lancée, lui qui est déjà parvenu à séduire Zinedine Zidane.
« Un joueur qui me fait vibrer quand il touche le ballon »
A l’occasion du Festival Dello Sport, organisé par le journal italien la Gazzetta dello Sport, Zinedine Zidane s’est enflammé pour Lamine Yamal, l’un des joueurs qu’il aime le plus voir aujourd’hui. « Au-delà de sa position sur le terrain, un joueur qui me fait vibrer quand il touche le ballon, c’est Lamine Yamal », a confié Zizou, rapporté par RMC.
« Il a tout fait. Tout seul »
« Face à l’Inter la saison passée en Ligue des champions à San Siro, il a tout fait. Tout seul », a ajouté l’ancien numéro 10 des Bleus, qui n’avait pas tari d’éloges à l’égard du jeune Barcelonais après la demi-finale contre l’Inter Milan. « Ce qu’il a fait contre l’Inter Milan, en demi-finale de la Ligue des champions, je n’ai jamais rien vu de tel dans ma vie ! », s’enflammait-il à l’époque. Zidane n’a pas changé d’avis depuis.