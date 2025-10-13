Zidane : Lamine Yamal l’a complètement choqué !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Zinedine Zidane est sous le charme de Lamine Yamal et n’hésite pas à le faire savoir. À seulement 18 ans, le crack du FC Barcelone ne cesse de surprendre et a conquis le Ballon d’Or 1998, qui « vibre » à chacune de ses prises de balle. Ce n’est pas la première fois que le Français se montre dithyrambique à son égard.

A 18 ans, Lamine Yamal sort d’une saison exceptionnelle avec le FC Barcelone qui lui a permis de finir deuxième au Ballon d’Or, derrière Ousmane Dembélé. Une récompense que le crack espagnol devrait rapidement obtenir s’il poursuit sur sa lancée, lui qui est déjà parvenu à séduire Zinedine Zidane.

« Un joueur qui me fait vibrer quand il touche le ballon » A l’occasion du Festival Dello Sport, organisé par le journal italien la Gazzetta dello Sport, Zinedine Zidane s’est enflammé pour Lamine Yamal, l’un des joueurs qu’il aime le plus voir aujourd’hui. « Au-delà de sa position sur le terrain, un joueur qui me fait vibrer quand il touche le ballon, c’est Lamine Yamal », a confié Zizou, rapporté par RMC.