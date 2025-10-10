Yamal - Mbappé : Il vit un véritable calvaire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Défenseur central du FC Barcelone, Pau Cubarsi se retrouve donc face à Kylian Mbappé lors des chocs face au Real Madrid. Mais voilà qu'au quotidien, aux entraînements du club catalan, l'Espagnol se frotte à un certain Lamine Yamal. Forcément, entre les deux cracks, Cubarsi a énormément de mal.

Qu'il doit être très difficile de défendre face à Lamine Yamal et Kylian Mbappé. Pau Cubarsi peut d'ailleurs témoigner de cela. En effet, le défenseur du FC Barcelone a bien évidemment l'habitude d'affronter le crack blaugrana aux entraînements tandis qu'il se retrouve face au Français contre le Real Madrid. Et comme l'a assuré Cubarsi, tenter de neutraliser Yamal et Mbappé est un enfer.

« Qui est le plus difficile à arrêter entre Mbappé et Yamal ? Les deux » Interrogé ce vendredi par Mundo Deportivo sur les duels face à Lamine Yamal et Kylian Mbappé, Pau Cubarsi a fait part de son calvaire. « Qui est le plus difficile à arrêter entre Mbappé et Yamal ? Les deux. J'ai passé plus de temps avec Lamine aux entraînements. Les deux sont très différents. Ils ont un grand rôle dans chaque et ce sont de grands joueurs », a alors confié le défenseur blaugrana.