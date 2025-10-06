Officiel : C'est fini pour Lamine Yamal, son remplaçant est sous le choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse de presse, Hansi Flick avait tenu à mettre fin à la polémique qui a fait rage entre la sélection espagnole et le FC Barcelone au sujet de la convocation de Lamine Yamal. Ce dernier a d'ailleurs été remplacé par Borja Iglesias, qui ne s'attendait pas du tout à être appelé par Luis de la Fuente.

C'est une polémique qui a mis le feu à l'Espagne ces derniers jours. Convoqué par Luis de la Fuente pour affronter la Géorgie et la Bulgarie, Lamine Yamal a effectivement largement fait parler de lui. Et pour cause, le Barça reproche à la Roja de prendre des risques trop importants avec son numéro 10, qui a connu plusieurs pépins physiques.

Polémique terminée pour Yamal Néanmoins samedi en conférence de presse, Hansi Flick a annoncé la fin de cette polémique : « Quand tu es un bon joueur, tu joues aussi en sélection et c’est un honneur. On doit gérer le temps de jeu de tous les joueurs, que cela soit à la fédération ou ici. C’est comme ça, c’est une bonne chose que beaucoup de joueurs aillent en sélection, mais on doit bien le gérer, avec les entraînements. Je veux juste protéger mes joueurs. On doit penser à eux, c’est tout. Pour moi, c’est fini, on doit penser à autre chose et avancer ». En effet, finalement blessé, Lamine Yamal a finalement été remplacé dans la liste espagnole.